إلغاء معسكر المنتخب الوطني في دبي

2021/02/03 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء (3 شباط 2021)، إلغاء معسكر المنتخب الوطني المقرر إقامته في دبي منتصف الشهر الحالي، وجاء قرار الإلغاء بالتشاور مع مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قرار إلغاء المعسكر جاء بسبب عدم تأمين مباراة ودية على مستوى عالٍ ، وهذا ما جعل الهيأة، وبالاتفاق مع مدرب منتخبنا الوطني، إلغاء المعسكر لعدم استيفائه المواصفات المثالية".

وأضافت، إنها "تسعى جاهدةً لإقامة مباراة دولية ودية او اكثر في شهر اذار المقبل، على ان تكون المباريات متزامنة مع ايام الفيفا دي، فضلا عن كون هذا التوقيت يتزامن مع قرب مباراة منتخبنا الوطني مع هونغ كونغ في التصفيات الاسيوية المزدوجة، ناهيك عن عدم التأثير على سير وانتظام مسابقة الدوري".

ويستضيف منتخب هونغ كونغ نظيره العراقي في الثلاثين من أذار المقبل في إطار الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الآسيوية الثالثة، التي يتصدرها المنتخب العراقي برصيد 11 نقطة من خمس مباريات بفارق نقطتين مع البحرين (5 مباريات)، وست نقاط لإيران الثالثة (4 مباريات)، وتحتل هونغ كونغ المركز الرابع برصيد خمس نقاط من خمس مباريات بفارق أربع نقاط أمام كمبوديا الأخيرة.

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