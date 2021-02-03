البرلمان الياباني يوافق على حزمة مساعدات للعراق بقيمة 50 مليون دولار

2021/02/03 | 15:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وافق البرلمان الياباني على حزمة مساعدات للعراق بقيمة اجمالية قدرها 50 مليون دولار ، ستمول احد عشر مشروعًا رئيسا في العراق ستنفذها الامم المتحدة ومنظمات دولية اخرى./انتهى7

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