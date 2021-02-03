عدد الاصابات بكورونا يعود للزيادة على حالات الشفاء في العراق

2021/02/03 | 15:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 1317 اصابة جديدة بفيروس كورونا و1275 حالة شفاء و11 وفاة في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./ انتهى7

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