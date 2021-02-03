2021/02/03 | 15:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ارتفع مؤشر البورصة العراقية، في جلسة الاربعاء، بنسبة 0.77%.

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