2021/02/03 | 15:52 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 3 فبراير 2021 | 03:34 مساءً | عدد القراءات : 8

وزارة الخارجية السورية تصدر قرارات "إعفاء" للطلاب الدارسين في الخارج

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قرارا بإعفاء الطلاب السوريين الدارسين في الخارج من رسوم التصديق على مختلف الوثائق الدراسية اللازمة للطالب.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة "سانا" السورية، أن "قرار الإعفاء يشمل تلك الوثائق الصادرة من القطر أو من الدولة التي يتابع دراسته فيها بما في ذلك شهادات التخرج".

وأشار البيان إلى أن "القرار يأتي استمرارا للاهتمام بقضايا الطلاب السوريين الذين يتابعون دراستهم خارج القطر وتقديم مختلف أنواع الرعاية والمساعدة لهم وتوفير الظروف لنجاحهم بمهمتهم في التحصيل العلمي".

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