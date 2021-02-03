الفيروس الفتاك يضرب مجددًا: حصيلة إصابات مرتفعة لليوم الثاني

2021/02/03 | 15:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد 11 حالة وفاة خلال 24 ساعة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من 622 ألف حالة بعد تسجيل مئات الإصابات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 1300 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك لأول مرة منذ أسابيع

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 3 شباط/فبراير، وتضمن تسجيل 1317 إصابة، و11 حالة وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1200 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 95%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى 14 ألف شخص، 183 منهم تحت العناية المركزة.

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