الصحة: سنعود إلى فرض حظر التجوال وسنتخذ إجراءات بحق من يقيم التجمعات

2021/02/03 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة والبيئة من موجة جديدة لفيروس كورونا أشد فتكا بالعراق في حال استمرار عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال وزير الصحة حسن التميمي إن الوزارة ستعود إلى فرض حظر التجوال والحجر الصحي في حال استمرار ارتفاع الإصابات مهددا باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل يقيم التجمعات بمختلف أشكالها، والمخالفين لإجراءات الوقاية، مشيرا إلى أن نسبة الاصابات ارتفعت بحدود اثنين ونصف بالمئة خلال الأيام الماضية.

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