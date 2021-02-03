هل يجب أن تشرب الشاي الأخضر على معدة فارغة؟

2021/02/03 | 15:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تعد قائمة الفوائد الصحية لشرب الشاي الأخضر طويلة وعديدة، انطلاقا من كونه وسيلة فعالة جدا لفقدان الوزن، وكونه علاجا فعالا لاستقرار مستويات السكر في الدم، إلى العديد من الفوائد الأخرى التي لا تعد ولا تحصى.يفضل بعض الناس الشاي الأخضر كثيرا لدرجة أنهم يرغبون ببدء يومهم به، لكن بحسب ما نشره موقع “تايمز أوف إينديا”، من غير المحبذ شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة لكون هذا الأمر يؤثر سلبا على الجسم.يحتوي الشاي الأخضر على مادة العفص التي يمكن أن تزيد من الحمض في المعدة مما يؤدي إلى آلام فيها، كما يمكن أن يؤدي الإفراط في إفراز هذا الحمض […]

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