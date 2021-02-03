البيشمركة تكشف حقيقة تحريك وحدات عسكرية تجاه القوات العراقية

2021/02/03 | 16:03 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



نفت وزارة البيشمركة، الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تحريك وحدات عسكرية تجاه القوات العراقي...

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