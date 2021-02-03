"مدينة الحياة".. وثائقي عن السليمانية

2021/02/03 | 16:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة التنمية المدنية في مدينة السليمانية (سي دي او) اليوم الاربعاء، إنتاج فيلم وثائقي قصير عن حياة مدينة السليمانية بعنوان "مدينة الحياة" اخراج سحر حجازي.

وقال المخرجة السورية سحر حجازي خلال مؤتمر صحفي، إن "الفكرة اتت من زيارتي الاولى لكوردستان وفي السليمانية بالذات وشعرت بهذه الاجواء الجميلة المفعمة بالحياة والحركة والنشاط الفني والثقافي واجواء الشتاء وانتشار الفرق الموسيقية ورائحة القهوة في كل مكان انها مدينة الامل والتفاؤل.



انها مدينة تنبض بالحياة".

وأضافت حجازي، أن "الفيلم مدته 30 دقيقة وثائقي متوسط الطول يعرض حياة المدينة وتاريخها واحلام شعبها.



احببت ان اوصل رسالة الى كل الناس والى الدول العربية بالذات ان مدينة السليمانية مدينة الاحلام والحب والمستقبل".

وقالت، ان "مشروعي القادم (حب في زمن الكورونا)، سأكمل السيناريو قريبا.

من جانبه، اكد مدير منظمة التنمة المدنية (سي دي او) بختيار احمد، أن "الفيلم لم يكن له ميزانية انتاجية لهذا عرض علينا واعجبنا السيناريو لانه يتحدث عن حياة مدينتنا وتم انتاجه بالتعاون مع قناة (بي ام سي) بالامكانيات المتاحة من قبلنا.



الفيلم سيعرض بثلاث لغات كوردية وعربية وانجليزية وسيشارك في مهرجانات سينمائية".

PUKmedia متابعة

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