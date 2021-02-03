وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 1317 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.
واضافت: انها سجلت 1275 حالة تعافي جديدة من الاصابة بكوفيد-19، لافتة الى ان عدد حالات الوفيات المسجلة بلغت 11 حالة.
وبيّنت الوزارة، ان نسبة الشفاء من الاصابة بكورونا تبلغ 95.6%، مشيرة الى ان عدد المصابين الراقدين في العناية المركزة وصلت 183 حالة.
وادناه جدول مفصل بالموقف الوبائي في عموم البلاد.
PUKmedia اعلام وزارة الصحة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الاتحادية: تسجيل 1317 اصابة بكوفيد-19) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة الاتحادية: تسجيل 1317 اصابة بكوفيد-19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).