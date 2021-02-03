2021/02/03 | 16:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي بفايروس كورونا المستجد في عموم البلاد للـ 24 الساعة الفائتة.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 1317 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واضافت: انها سجلت 1275 حالة تعافي جديدة من الاصابة بكوفيد-19، لافتة الى ان عدد حالات الوفيات المسجلة بلغت 11 حالة.

وبيّنت الوزارة، ان نسبة الشفاء من الاصابة بكورونا تبلغ 95.6%، مشيرة الى ان عدد المصابين الراقدين في العناية المركزة وصلت 183 حالة.

وادناه جدول مفصل بالموقف الوبائي في عموم البلاد.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الاتحادية: تسجيل 1317 اصابة بكوفيد-19) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة الاتحادية: تسجيل 1317 اصابة بكوفيد-19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).