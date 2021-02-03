الحمامي يكشف لـ NRT حقيقة العثور على حطام طائرة الطيار العراقي المفقود في اليونان

2021/02/03 | 16:04 - المصدر: NRT عربية

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النائب كاظم الحمامي

فوتو: ارشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نفى النائب كاظم فنجان الحمامي، الأربعاء، ما تم تداوله بخصوص نتائج عمليات البحث والانقاذ عن الطيار العراقي المفقود شمال اليونان، عمار ابراهيم، حيث وردت أنباء غير صحيحة بان احد الصيادين عثر عليه في الغابات.

وقال الحمامي، في تصريح لـ NRT عربية، اليوم، 3 شباط 2021، إن " أحد الصيادين أفاد بوجود حطام لطائرة، لكن عندما ذهبت فرق الانقاذ وفتشت المنطقة لم تعثر سوى على بعض الآليات وقطع الميكانيك المتناثرة التي تعود لآلة زراعية قديمة".

وأشار إلى ان عمليات البحث عن الطيار العراقي مستمرة حتى اللحظة.





وكانت وسائل إعلام يونانية، تداولت أنباء بانه تم العثور على حطام طائرة شمال غرب البلاد، يعتقد انها طائرة التدريب التي كان يقودها طيار عراقي فقدت في 31 كانون الثاني الماضي.

ونقلت قناة" Skai" اليونانية عن مسؤولين، قولهم إن "أحد سكان منطقة زاغوري شمال غربي البلاد أفاد بالعثور على حطام طائرة، يعتقد أنها طائرة التدريب التي كان يقودها طيار عراقي فقدت في 31 كانون الثاني"، فيما اشارت القناة إلى ان هذه المعلومة لم يتم تأكيدها بعد.

يأتي ذلك في ثالث أيام عملية بحث وإنقاذ شاركت فيها طائرات ومروحيات تابعة لسلاح الجو اليوناني، إضافة إلى عناصر من الشرطة وهيئة الطوارئ والصليب الأحمر المتطوعين، كما انضم للعملية فريق عمل متخصص من العراق.

وكانت الطائرة، التي أقلعت من مطار في مدينة كازاني، اختفت من الرادارات بعد ظهر الأحد الماضي، على بعد خمسة أميال بحرية شمال شرق من مطار مدينة يانينا، الذي كان وجهتها، وكانت المنطقة تشهد يوم الكارثة أمطارا غزيرة مصحوبة بسحب منخفضة وضباب كثيف، ويرجح الخبراء أن تكون الطائرة قد اصطدمت بسلسلة جبال قبل أن يراها الطيار ويتمكن من تنفيذ أي مناورة.

ر.إ

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