الاولمبية تنعى وفاة مدرب الفئات العمرية بتنس الطاولة

2021/02/03 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، اليوم الاربعاء، وفاة مدرب الفئات العمرية بتنس الطاولة كاظم جاري.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، أن “اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، تنعى الفقيد كاظم جاري مدرب المنتخبات الوطنية للفئات العمرية بتنس الطاولة “.

واضافت “الرحمة والجنان الباقيات للراحل والصبر والسلوان لأهله وأحبته وذويه وانا لله وانا اليه راجعون”.

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