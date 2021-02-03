الكاظمي: “قوى” جعلت العراق ساحة لتسوية حسابات فخسرنا ابنائنا!

2021/02/03 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن “قوى” جعلت العراق ساحة لتسوية حسابات الأمر الذي تسبب بخسارة الكثير من العراقيين، فيما أشار إلى أن الحرب كانت السبب وراء الأزمة الاقتصادية التي يعاني منه العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان إن “الكاظمي اجتمع بأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية، وأخبرهم أنه منذ اليوم الأول لتأسيس هذا النظام، لعبت بعض القوى دوراً أدى الى أن يكون العراق ساحة لتسوية حسابات؛ وهذا سبب خسائر كثيرة لأولادنا وأهلنا، حيث عاش العراق سنوات من حرب استنزافية، ولم تكن هناك حرب أهلية في العراق، بل كانت هناك جماعات حاولت ان تصنع أوهاما، وخطف عناوين دينية وقومية ليستغلوها في أجندات سياسية ضد العراق”.وأضاف الكاظمي، أن “الحرب استنزفت منا الكثير، وكانت السبب الرئيس وراء الأزمة الاقتصادية، حيث لم نستطع ان نبني أنفسنا طوال السنوات الماضية لأننا انحصرنا في زاوية واحدة”، مشيراً إلى أن “العراقيين استسهلوا الموت من اجل محاربة الإرهاب، ويجب حمايتهم بقوانين وإجراءات وتدريب ودعم”.ودعا إلى ضرورة “اهتمام المؤسسات الأمنية بمنتسبيها، وتدريبهم وحمايتهم؛ ومن ثم تقدم لهم الرعاية الاجتماعية الكريمة”.ولفت الكاظمي إلى “العمليات العسكرية التي أطاحت بما يسمى بوالي الجنوب، ووالي العراق، وكذلك تدمير جماعة كاملة ومقتل اكثر من 42 إرهابيا جنوبي نينوى”، مؤكدا “قدرة الأجهزة الأمنية لمواجهة كامل التحديات، لكنها تحتاج الدعم والحماية وأن تبقى مستقلة ومهنية ، ان الوضع السياسي يجب أن لا ينعكس على الوضع الأمني”.

التالي

منذ 4 ساعات

المالية النيابية تبحث ملف الموازنة مع وزير النفط

منذ 4 ساعات

6312 دعوى منجزة للمتضررين في استئنافات ديالى وصلاح الدين والانبار

منذ 5 ساعات

نائب يحذر من “احتلال” تركي وشيك في السليمانية وحلبجة

منذ 6 ساعات

المالية النيابية تعرب عن رفضها للتصريحات “غير المسؤولة” الصادرة من السعداوي

منذ 7 ساعات

الكعبي يدعو الاجهزة الامنية الى اليقظة والحذر التام امام مخططات داعش

منذ 7 ساعات

وزير الخرجية يصل الى طهران

منذ 17 ساعة

الكاظمي يعلن مقتل قائد جنوب العراق في “داعش”

منذ 18 ساعة

حاملاً رسالة من الحلبوسي..



القائم باعمال العراق يلتقي رئيس مجلس الشعب السوري

منذ 20 ساعة

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

منذ 22 ساعة

نائب يدعو الى الغاء جولات التراخيص الاتحادية وعقود الاقليم النفطية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: “قوى” جعلت العراق ساحة لتسوية حسابات فخسرنا ابنائنا!) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: “قوى” جعلت العراق ساحة لتسوية حسابات فخسرنا ابنائنا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).