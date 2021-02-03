فلنرفع عاليا راية الحزب الشيوعي الثوري بالريف الأحمر -الماركسي اللينيني الماوي الثوري - - أحمد الشركت

2021/02/03 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الشركت فلنرفع عاليا راية الحزب الشيوعي الثوري بالريف الأحمر -الماركسي اللينيني الماوي الثوري -يا أيتها الجماهير الشعبية المستغلة ، اتحدي في حزب الكفاح والمقاومة والمواجهة ضد النظام الملكي الطبقي الصهيوني عميل الإمبريالية العالمية ، يا أيتها الجماهير الشعبية المضطهدة ، اتحدي في حزب الثورة ، من أجل القضاء على الرأسمالية الامبريالية والصهيونية ودولة الاستعمار الجديد ببلادنا ، يا أيتها الجما ......





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