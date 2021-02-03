ثورة تشرين والمعادلة الصعبة - صادق إطيمش

2021/02/03 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صادق_إطيمش كل المتابعين للعملية السياسية بالعراق على قناعة تامة بان ثورة تشرين الشبابية غيرت كثيراً من المشاهد التي سادت الساحة السياسية العراقية منذ سقوط دكتاتورية البعث وتولي احزاب الإسلام السياسي واحزاب الشوفينية القومية قيادة هذه الساحة والتحكم بمجريات امورها الثقافية والإقتصادية والإجتماعية اضافة الى السياسية.



لقد حدثت هذه التطورات على الساحة السياسية العراقية بفعل الهبة الجماهيرية التي بدأت منذ سن ......





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