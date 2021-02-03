عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يستقبل أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية

2021/02/03 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

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– رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يستقبل أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية.

– الكاظمي: منذ اليوم الأول لتأسيس هذا النظام لعبت بعض القوى دوراً أدى الى أن يكون العراق ساحة لتسوية حسابات.

– الكاظمي: الحرب استنزفت منا الكثير وكانت السبب الرئيس وراء الأزمة الاقتصادية.

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