صحيفة امريكية : اذا اراد ترامب اثبات عدم جبنه فعليه الحضور لمحاكمة عزله

2021/02/03 | 16:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

طالب موقع بلوآرك الامريكي الرئيس المهزوم دونالد ترامب ان يثبت شجاعته، ان كان يستطيع ذلك، بالحضور الى المحكمة للادلاء بشهادته بشان مسؤوليته في احداث الكونغرس قائلا ” اذا ترامب اثبات عدم جبنه فعليه الحضور لمحاكمة عزله.

وذكر تقرير للموقع ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الجمهوريين هددوا بتحويل محاكمة عزل ترامب الى سيرك ، حيث أشار السناتور ليندسي جراهام والجمهوريين الآخرين إلى أنهم سيصوتون للتبرئة مهما حدث ، وسوف ينخرطون في أعمال مثيرة و غير معقولة للتعتيم على دور الرئيس السابق في إثارة الهجوم العنيف على مبنى الكابيتول الأمريكي “.

واضاف أن ” تيم ميلر كاتب التقرير طالب الديمقراطيين أن يجبروا ترامب لاتخاذ موقف ثابت بدلا عن رفضه المستمر للتمسك بأكاذيبه”، مبينا ” إذا كان فريق دفاع ترامب يريد استدعاء شهود مؤيدين للانقلاب ، فعليه أن يفعل ذلك لكن دونالد ترامب نفسه يجب أن يكون أحدهم”.

واوضح التقرير أن “معظم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ليسوا في وضع يسمح لهم بالتنصل من أكاذيب انتخابات ترامب المسروقة لأن ناخبيهم يعتقدون أنها حقائق أبدية ولذا فإنهم يريدون من ممثليهم أن يقاتلوا من أجل ترامب لا ان يخرج ترامب نفسه ويدلي بشهادته ، وبالتالي فإن أفضل طريقة لإجباره على محاكمة العزل أن تكون حول الشهادات بشان أفعال ترامب وأكاذيبه وتواطؤ الجمهوريين في الكونغرس فيها و مطالبتهم بالإدلاء بشهادته في مسرح الجريمة”.

واشار الى أن ” ترامب يجب أن يتم وصفه مرارًا بأنه جبان وأسوأ من ذلك إذا رفض اتخاذ موقف دفاعًا عن نفسه، فسيصبح مصابًا بالسكتة الدماغية إذا تعرض للسخرية والتهكم من دون أن يكون لديه منبر متنمر بالبيت الأبيض وتجمع جمهوري موحد للدفاع عنه كما فعل خلال المحاكمة الأخيرة”.



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