نقيب المحاسبين:حلول الحكومة لتجاوز الازمة المالية “ترقيعية”

2021/02/03 | 16:15 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين جواد الشهيلي حلول الحكومة ازاء الازمة المالية التي تواجه العراق بالترقيعية.

الشهيلي قال في تصريح لـ”7SKY”ان الحلول المقدمة من قبل الحكومة لتجاوز الازمة المالية ترقيعية ولا تكاد ترتقي الى مستوى المشكلة.

واضاف بانه رغم تصاعد الصيحات من قبل الحكومة في ضرورة إيجاد حلول لوجود ازمة غياب الايرادات،نجد ان هنالك مبلغ كبير المدفوع من قبل الحكومة للبرلمان ضمن الموازنة المالية،مشيراً بان موقف اللجنة المالية النيابية لتشذيب موازنة هذا العام هو الافضل استراتيجيا.

وبين الشهيلي ان العراق فقد العنصر الاول من الأدوات النقدية وهو تحديد سعر صرف الدولار امام الدينار والذي تحول الى الحكومة بدلاً من البنك المركزي الذي هو اصلا من صلاحياته ليفقد بذلك استقلاليته.

ونبه نقيب المحاسبين والمدققين ان هنالك نسب كبيرة من التعيينات،اذ سبق للعراق ان قدم الكثير من القامات العقلية والمهنية بعد إقرار قانون التقاعد،ليتم بعد ذلك تعيين ٣١٢ الف درجة وظيفية دفعة واحدة كدعاية انتخابية للحكومة الحالية.

وحذر من صفقة سياسية لتمرير حصة الاقليم في موازنة 2021،بعد ان حددت موازنات العراق منذ عام ٢٠٠٤ لغاية الان بأن نسبة الاقليم ١٧% حتى على الديون والمشاريع غير المنجزة.

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