حسين وظريف يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

2021/02/03 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن التعاون الاقتصادي.

وفقا لما نشرته وسائل إعلام إيرانية، فإن ظريف ثمن خلال لقاءه بحسين والوفد العراقي الذي يزور طهران متابعة الحكومة العراقية لإجراءات القضاء فيما يتعلق بقضية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وطالب ظريف الوفد العراقي الإسراع بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني للعراق في مختلف المجالات الثنائية وتحديدا المدن الصناعية والأسواق الحدودية والتجارة وزيارة العتبات الدينية ونقل البضائع والسلع، والديون والقضايا المصرفية.

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