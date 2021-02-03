الكاظمي: أنا جئت مؤتمناً على إجراء الانتخابات وما يهمني هو اجراء انتخابات عادلة نزيهة

2021/02/03 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء

القائد العام للقوات المسلحة السيد

مصطفى الكاظمي خلال استقباله السادة

أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية

واجتماعه بهم:

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منذ اليوم الأول لتأسيس هذا ا

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