2021/02/03 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم

الأربعاء، تسجيل إصابات بفيروس كورونا

المستجد في 17 مدرسة بالمحافظة.

الدائرة قالت في بيان مقتضب، إنها "سجلت

إصابة 32 طالباً و5 من الملاكات التربوية

بفيروس كورونا في 17 مدر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل إصابات بكورونا في 17 مدرسة بالنجف) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل إصابات بكورونا في 17 مدرسة بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).