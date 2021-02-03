2021/02/03 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أفاد مصدر مطلع ، اليوم الأربعاء ، بصدور قرار رسمي في إقليم كردستان بإعادة الدوام في المدارس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم ) إن "اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في الإقليم قررت عودة دوام المدارس بجميع المراسل بداية من يوم السادس من الشهر الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: قرار رسمي بإعادة الدوام بمدارس إقليم كردستان بدءاً من 6 شباط الجاري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: قرار رسمي بإعادة الدوام بمدارس إقليم كردستان بدءاً من 6 شباط الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).