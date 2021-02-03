ورأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، الاثنين (1 شباط كانون الثاني 2021)، أن الوضع الأمني في العاصمة بغداد أفضل مما كان عليه في السابق، مؤكدا عدم قدرة تنظيم داعش على شن هجمات استراتيجية ضد القوات الأمنية.
وقال صروط في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أغلب القيادة الأمنية الذين تم تغييرهم خلال الأيام الماضية لم يكن يؤشر عليهم قصور أو خلل واضح في عملهم"، مؤكدًا أن "ما حصل في ساحة الطيران خرق أمني".
وأضاف أن "الوضع الأمني في بغداد مستتب وأفضل مما كان عليه في السابق، بالتالي بعد الخسائر الكبيرة لداعش من الصعب أن يشن معارك ضد القوات الأمنية لذلك يلجئ الى الاساليب القذرة في استهداف المدنيين".
وبين أن "هناك جهد استخباري كبير والقوات على مستوى عالي من الحيطة والحذر لمنع تكرار ما حصل في الطيران".وفي وقت سابق، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجيرين المزدوجين بواسطة انتحاريين في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، يوم الخميس ما قبل الماضي، واللذين أسفرا عن استشهاد نحو 32 شخصا، وإصابة ما يزيد على مئة شخص.ويعد الهجوم أكبر هجوم انتحاري تشهده بغداد منذ ثلاث سنوات.وكان المهاجمان قد نفذا التفجيرين وسط حشد من المتسوقين في سوق للملابس المستعملة في ساحة الطيران.وعلى خلفية التفجير المزدوج، أجرى رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تغييرات وتنقلات في الأجهزة الأمنية.وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول في بيان إن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بإقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه، وتكليف الفريق أحمد ابو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات". وأضاف، "كما أمر بإقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري) مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالأمن النيابية يحدد منطقة انطلاق الانتحاريين نحو بغداد ومدن أخرى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالأمن النيابية يحدد منطقة انطلاق الانتحاريين نحو بغداد ومدن أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).