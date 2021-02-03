الغاء معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم في دبي .. لهذا السبب

2021/02/03 | 16:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم الغاء معسكر المنتخب الوطني المقرر اقامته في دبي منتصف الشهر الحالي، بالتشاور مع مدرب المنتخب الوطني السلوفيني ستريشكو كاتانيتش.وقالَ الناطق الاعلامي للهيئة التطبيعية، هشام محمد: " ان قرار الغاء المعسكر جاء بسبب عدم استيفائه المواصفات المثالية وعدم تأمين مباراة ودية على مستوى عالٍ ".واكد محمد:" ان التطبيعية تسعى جاهدةً لاقامة مباراة دولية ودية او اكثر في شهر اذار المقبل، على ان تكون المباريات متزامنة مع ايام "الفيفا دي"، فضلا عن كون هذا التوقيت يتزامن مع قرب مباراة منتخبنا الوطني مع هونغ كونغ في التصفيات الاسيوية المزدوجة، ناهيك عن عدم التأثير على سير وانتظام مسابقة الدوري"./انتهى

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