2021/02/03 | 16:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي :" انا جئت مؤتمناً على اجراء الانتخابات، وما يهمني هو اجراء انتخابات عادلة نزيهة".وقال الكاظمي خلال لقائه اعضاء لجنة الامن والدفاع النيابية:" يجب ان نبني دولة ناجحة تحمي اولادنا وتوجههم نحو المساهمة البناءة للمجتمع "./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: ما يهمني هو اجراء انتخابات عادلة نزيهة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: ما يهمني هو اجراء انتخابات عادلة نزيهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).