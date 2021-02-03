"ماريو دراجي" يقبل مهمة تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا

2021/02/03 | 16:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق الرئيس السابق البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" على تشكيل حكومة إيطالية جديدة، في محاولة لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية.

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