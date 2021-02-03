الاستخبارات تضبط اعتدة ومعدات لـ “داعش” في الرطبة

2021/02/03 | 17:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، ضبط اعتدة ومعدات خلال مداهمة وكر تابعة لتنظيم “داعش” في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى واستخبارات الفوجين الاول والثاني لواء المشاة الاول من مداهمة وكرا للدواعش في منطقة رأس الجلبة جنوب قضاء الرطبة”.

واضافت المديرية، انه “تم الاستيلاء على١٥٠ اطلاقة سلاح m، عدد من العبوات المسلكة مع هاتف داخل حقيبة، ٢ مواد تفجير و٢ رمانة يدوية و٦ بخاخ تنظيف اجهزة الكترونية، ٢ قاعد ة تثبيت احادية، ٢ رامات، بالاضافة الى كابسة هويات وصاروخ قاذفة وادوات معيشة “.

وأشارت إلى “تدمير الوكر والمواد باستثناء الرامات من قبل الجهد الهندسي للفرقة الاولى”.

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