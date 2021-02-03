تصديق اقوال مدير عام تقاضى رشوة من “مقاول”

2021/02/03 | 17:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الأربعاء، تصديق اقوال مدير عام بعد تقاضيه رشوة من احد المقاولين.

وقالت المحكمة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “المتهم الذي يشغل منصب مدير عام في وزارة الاعمار والإسكان ضبط متلبسا بالجرم المشهود وهو يتقاضى رشوة من احد المقاولين”.

البيان لفت إلى أن “الإجراءات التحقيقية مستمرة بغية إحالة المتهم إلى محكمة الموضوع”.

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