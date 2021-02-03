2021/02/03 | 17:11 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 3 فبراير 2021 | 04:45 مساءً | عدد القراءات : 29

طوكيو تقدم حزمة مساعدات للعراق لتمويل 11 مشروعاً

أعلن السفير الياباني، كوتارو سوزوكي، الأربعاء، تقديم حزمة مساعدات للعراق قدرها 50 مليون دولار أميركي، لتمويل 11 مشروعاً.

وقال سوزوكي، إن "البرلمان الياباني وافق على حزمة مساعدات للعراق بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون دولار أمريكي في 28 كانون الثاني".

وأضاف، أن "المساعدات ستمول أحد عشر مشروعاً رئيسياً في العراق ستنفذها الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى

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