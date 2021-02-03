2021/02/03 | 17:16 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتل أربعة جنود تونسيين، الأربعاء، إثر انفجار لغم أرضي في منطقة جبال المغيلة وسط غربي البلاد خلال عملية تمشيط.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس.. مقتل أربعة جنود إثر انفجار لغم ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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