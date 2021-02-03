تونس.. مقتل أربعة جنود إثر انفجار لغم

2021/02/03 | 17:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أربعة جنود تونسيين، الأربعاء، إثر انفجار لغم أرضي في منطقة جبال المغيلة وسط غربي البلاد خلال عملية تمشيط.

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