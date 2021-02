رسمياً.. إلغاء معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم في دبي

2021/02/03 | 17:17 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إلغاء معسكر المنتخب الوطني المقرر إقامته في دبي منتصف الشهر الحالي، وجاء قرار الإلغاء بالتشاور مع مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش.وقالَ الناطق الإعلامي للهيأة التطبيعية، هشام محمد: ان قرار إلغاء المعسكر جاء بسبب عدم تأمين مباراة ودية على مستوى عالٍ ، وهذا ما جعل التطبيعية، بالاتفاق

إلغاء معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم في دبي

