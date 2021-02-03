2021/02/03 | 17:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، تطهير 11 كيلومتراً في قضاء خانقين شمالي محافظة ديالى.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 شباط 2021)، "طهرت قوات اللواء ٢٨ في الحشد الشعبي، ١١ كم في قضاء خانقين شمال محافظة ديالى، حيث شرعت قوات الحشد الشعبي بعمليات تطهير في قرى تابعة للقضاء".

وأضاف، "وبدأ التطهير بقرية أحمد هلال مروراً بقرية سوق كلي وقرية البلدان وقرية بني رجاب وجسر حلوان من اليمين وجسر الوند من اليسار"، مبينا أن "العملية ما زالت مستمرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدأت من ’أحمد هلال’ مروراً بـ’بني رجاب’.. صور من عمليات أمنية في قرى خانقين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدأت من ’أحمد هلال’ مروراً بـ’بني رجاب’.. صور من عمليات أمنية في قرى خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).