2021/02/03 | 17:17 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء إصابة نجمه البرتغالي جواو فيليكس بفيروس كورونا المستجد.

وذكر أتلتيكو في تغريدة له على تويتر أن اللاعب يحجر نفسه في المنزل وفقاً للإرشادات الصحية.

يتصدر فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ترتيب الليغا برصيد 50 نقطة وبفارق 10 نقاط ومباراة مؤجلة عن برشلونة الثاني.

ويواجه أتلتيكو في المباراة القادمة سلتا فيغو يوم الإثنين.

وانضم فيليكس المنتقل بصفقة قياسية إلى صفوف اتلتيكو قادماً من بنفيكا مقابل 125 مليون يورو، إلى زميليه البلجيكي يانيك كاراسكو فيريرا وماريو هرموسو اللذين أصيبا بكوفيد-19 الأسبوع الماضي ولم يشاركا في فوز فريقهما على قادش 4-2 الأحد الماضي في الدوري المحلي.

وتألق فيليكس بشكل لافت هذا الموسم وسجل 6 أهداف في صفوف فريقه بالدوري.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أتلتيكو مدريد يعلن إصابة فيليكس بفيروس كورونا 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أتلتيكو مدريد يعلن إصابة فيليكس بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أتلتيكو مدريد يعلن إصابة فيليكس بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).