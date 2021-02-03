2021/02/03 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانتشال 10 جثث مجهولة الهوية تعود لأيام تحرير الموصل، في نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الانقاذ في مديرية دفاع مدني نينوى، تمكنت من انتشال 10 جثث مجهولة الهوية عبارة هياكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل من عصابات داعش الاجرامية في منطقة الشهوان/ القليعات بمدينة الموصل القديمة".

وأشار المصدر إلى أن "الجثث تم تسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق محضر أصولي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشال جثث تعود لأيام تحرير الموصل (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشال جثث تعود لأيام تحرير الموصل (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).