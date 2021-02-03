مفوضية الانتخابات تكشف عن أعداد مستلمي البطاقات البايومترية والمسجلين

2021/02/03 | 17:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد كشفت المفوضية العليا للانتخابات المستقلة العراقية يوم الثلاثاء الموافق 02-02-2021، عن أعداد مستلمي البطاقات البايومترية والمسجلين أيضاً من النازحين، مضيفةً بالقول أن عمليات التحديث تجري بمساندة الفرق الجوالة.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي تابعته “ايزيدي 24″، انه “منذ أن انطلقت عملية تحديث سجل الناخبين في 2/1/2021 التي …

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