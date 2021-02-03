اعتباراً من هذا التاريخ.. الدوام لكل مرحلة دراسية 3 أيام في كردستان

2021/02/03 | 17:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة العليا لمكافحة كورونا بالإقليم

تعلن بدء الدوام الدراسي لكل المراحل في

8 شباط

اللجنة العليا: الدوام لكل مرحلة دراسية

3 أيام

اللجنة العليا: أعطينا صلاحيات

للمديرين العامين بإغلاق أي شعبة

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