النفط مقابل العلاج .. الكاظمي يضع شرطاً أمام لبنان لتسديد قيمة ’’اتفاقية التعاون’’

2021/02/03 | 17:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

آلية أمام لبنان لتسديد قيمة "اتفاقية

التعاون"، التي أعلنها مجلس الوزراء يوم

أمس، بين العراق ولبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن "الكاظمي

أجرى يوم أمس اتصالاً ه

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