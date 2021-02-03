سياسيان تركمانيان: عودة البيشمركة إلى كركوك تجاوز خطير وعلى الحكومة التدخل

2021/02/03 | 17:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا السياسي التركماني والنائب السابق

في البرلمان، فوزي أكرم ترزي، حكومة

إقليم كردستان لعدم استغلال الظرف

الاستثنائي الذي يمر به البلد والتدخل

في شؤون كركوك.

وقال ترزي، إن "التعامل مع الإقليم يجب

أن ي

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