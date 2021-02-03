مصدر يكشف آخر مستجدات التفاوض بين وفد كردستان وبغداد على حصته بالموازنة

2021/02/03 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن آخر مستجدات المفاوضات بين وفد حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بشأن حصة الإقليم في الموازنة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "من المقرر أن يعود وفد حكومة إقليم كردستان إلى أربيل خلال الساعات المقبلة"، مبينا أن "الوفد لم يصل مع ببغداد حتى الآن الى نتائج واتفاق بشأن تثبيت حصة الإقليم في الموازنة".

وأضاف، أن "انتهاء هذه الجولة من المفاوضات سيُبقي الباب مفتوحا حتى مطلع الأسبوع المقبل لمزيد من المفاوضات".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الهيأة السياسية للتيار الصدري، نصار الربيعي، لوفد إقليم كردستان، ضرورة ايجاد حلول استراتيجية لكل المشاكل العالقة.

وذكرت لهيأة، في بيان لها، إن رئيسها "استقبل اليوم في بغداد، وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني، وأكد على عدد من النقاط المهمة، واشار الى ان جمع الثروات وتوزيعها العادل موحدة للعراقيين".

وبين الربيعي، بحسب البيان، أن "التيار الصدري ماض بموقفه الراسخ والثابت بجمع الثروات وتوزيعها العادل لكل العراقيين"، مضيفاً "ما نقوله هنا هو ما نتبناه في مجلس النواب، وسنعمل على حفظ حقوق الجميع بمبدأ جمع وتوزيع الثروات".

ووصل وفد من حكومة اقليم كردستان، الأحد الماضي، الى العاصمة بغداد، برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، من اجل التوصل لاتفاق نهائي يضمن تثبيت حصة الإقليم في الموازنة.

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