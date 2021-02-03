اجتماع نيابي مع رئيسي ديواني الرقابة المالية الاتحادي وفي اقليم كردستان

2021/02/03 | 17:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استضافت اللجنة المالية النيابية ، رئيسي ديواني الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين وفي اقليم كردستان خالد هادي ، للتنسيق بين المؤسستين بما يصب في المصلحة العامة للشعب العراقي.واكدت اللجنة المالية انها اخذت على عاتقها التنسيق والتعاون بين المؤسستين وتقريب وجهات النظر لضمان حقوق جميع مكونات الشعب العراقي.واستعرض رئيسا الديوانين طبيعة العلاقة بينهما وسبل التعاون المشترك في تدقيق البيانات الخاصة بالاقليم والخروج برؤية موحدة، بينما اجتمعت اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة الرئيسة بالجانبين وناقشت جميع القضايا العالقة لغرض دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها ./انتهى5

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