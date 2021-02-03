القانونية النيابية لـ/ نينا / : مقترحات جديدة لتخفيض الانفاق العام والغاء الاقتراض في الموازنـة العامـة

2021/02/03 | 17:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشفت اللجنة القانونية النيابية ، عن مقترحات جديدة لتخفيض سقف الانفاق العام والغاء القروض الجديدة في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021.وذكر عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الموازنة العامة بصيغتها الحالية لايمكن تمريرها في مجلس النواب مع سقف الانفاق العالي ورصد التخصيصات لابواب غير واضحة ".واضاف :" ان تخصيصات مشروع قانون موازنة 2021 مقارنة مع حجم الانفاق الفعلي في العام المنتهي 2020 ، تخالف قانون الادارة المالية والذي يقضي بان لاتتجاوز نسبة العجز 3% من اجمالي الناتج الكلي "، مبينا :" ان لدينا اكثر من 50 هيئة عامة ، منها رئاسات الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب والهيئات المستقلة الاخرى ، تضمن معدل الانفاق لتخصيصاتها التشغيلية زيادة متسارعة غير مقبولة ".واكد عضو اللجنة القانونية النيابية ، :" ان هناك مجموعة مقترحات قدمها النواب ، تتعلق بتخفيض الانفاق العام في الموازنة الى مايقارب 35% باقل تقدير ، اي دون 100 تريليون دينار او 110 تريليون دينـار في اقصى حد ، من اجمالي نفقات الموازنة "، مبينا ان " المقترحات تتضمن الغاء القروض الجديدة التي وردت في الموازنة ، وتسوية القروض السابقة ووضع حد للاقتراض ".واوضح ان " 15-20% من الايرادات السنوية لموازنة الدولة العراقية تذهب لتسديد القروض وفوائد القروض ، مايعني ارهاق كاهل الدولة ولايمكن المضي بقروض جديدة ".وقرر مجلس النواب رفع جلسته المفتوحـة التي استأنفها الاسبوع قبل الماضي ، لاستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2021 ، قبل ان تعلن رئاسة البرلمان مساء اليوم نفسه آنذاك انتهاء مناقشات مشروع الموازنة ، فيما تواصل اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها اليومية في دار الضيافـة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة ./انتهى5

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