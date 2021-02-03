روحاني: العلاقات الستراتيجية بين ايران والعراق تضمن الامن والسلام بالمنطقة

2021/02/03 | 17:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" : ان ايران والعراق تجمع بينهما قواسم مشتركة رصينة؛ مبينا ان نتائج وثمار هذه الاواصر الاخوية والستراتيجية ...

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