ملوية سامراء قرب واشنطن: امازون تختار تصميم “المأذنة الشهيرة” للمبنى الجديد لشركتها.. ماذا قالت عنه؟

2021/02/03 | 17:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت شركة أمازون عن خطط للمرحلة التالية من إعادة تطوير مقرها الرئيسي في فرجينيا، والتي تتميز ببرج مميز على شكل حلزون بطول 350 قدمًا يمكن صعوده من الخارج مثل التنزه الجبلي، وهو تصميم مشابه بل قد يكون أول تصميم في العالم يشابه ملوية سامراء في العراق.

ووصفت تقارير مبنى اللولب بـ”الجذاب” فيما اشارت الى انه يعتبر حجر الزاوية في الاقتراح الذي يضم أيضًا العديد من مباني المكاتب المكونة من 22 طابقًا بالإضافة إلى تلك التي هي قيد الإنشاء بالفعل حيث تتطلع الشركة إلى استيعاب 25000 عامل جديد خلال السنوات القادمة في أحياء مقاطعة أرلينغتون عبر نهر بوتوماك من عاصمة الأمة.

ملوية سامراء قرب العاصمة واشنطن! https://t.co/Cg8Ys7q0WH

— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) February 3, 2021

قالت الشركة التي تتخذ من سياتل مقراً لها في منشور بالمدونة إن المبنى مصمم لمساعدة الناس على التواصل مع الطبيعة.

وقالت الشركة: “يمكن رؤية الجمال الطبيعي للحلزون المزدوج في جميع أنحاء عالمنا، من هندسة الحمض النووي الخاص بنا إلى الشكل العنصري للمجرات وأنماط الطقس وأكواز الصنوبر والأصداف البحرية”.



“سيوفر Helix في مقرنا الرئيسي في أرلينغتون مجموعة متنوعة من بيئات العمل البديلة لموظفي Amazon وسط الحدائق المورقة والأشجار المزدهرة في المنطقة.”

تُظهر الرسومات التخطيطية الأشجار والمساحات الخضراء تتصاعد على طول الجزء الخارجي من المبنى ، والتي تشبه أيضًا شجرة عيد الميلاد أو مخروط الآيس كريم الناعم بالإضافة إلى اللولب.



شبّهت التعليقات الأقل إرضاءً على وسائل التواصل الاجتماعي الأمر برمز تعبيري عن البراز.

قالت الشركة إنها ستفتح تسلق الجبل الخارجي للجمهور في جولات نهاية الأسبوع.

يعتبر المبنى نفسه “مساحة عمل بديلة” من قبل الشركة على عكس المساحات المكتبية الأكثر تقليدية في المباني الثلاثة المكونة من 22 طابقًا والتي ستحيط باللولب ، والتي ستكون أطول قليلاً من المباني الثلاثة الأخرى.

نظرًا لأن ناطحات السحاب محظورة في مقاطعة كولومبيا ، وستكون مباني الأمازون من بين الأطول في مقاطعة أرلينغتون ، من بعض النقاط المتميزة ، سيهيمن اللولب على أفق المنطقة مثل أي مبنى آخر غير نصب واشنطن.

في بيان ، وصف مات دي فيرانتي ، رئيس مجلس مقاطعة أرلينغتون ، تصميم اللولب بأنه “مثير للاهتمام” وقال إن سكان المقاطعة سيكون لديهم فرصة للتأثير على التصميم قبل الموافقة عليه.

ستتاح للجيران وجميع أصحاب المصلحة الفرصة لمراجعة مفهوم التصميم بمزيد من التفاصيل وفرص متعددة للتعليق.



نتوقع أن تعرض الخطط على لجنة تخطيط المقاطعة ومجلس المقاطعة بحلول نهاية العام للنظر فيها نهائيًا.

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