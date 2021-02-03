الكاظمي يعقد اجتماعا مع أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية لبحث التطورات

2021/02/03 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية، على ضرورة إبعاد التوترات السياسية عن الوضع الأمني.

وذكر الكاظمي خلال اللقاء أن الأجهزة الأمنية يجب أن تكون مستقلة ولا تخضع للضغوط، مضيفا أن منذ تأسيس هذا النظام السياسي في العراق لعبت بعض القوى دورا أدى إلى أن يكون العراق ساحة لتسوية حسابات، ما أدخله في سنوات حروب استنزفت الكثير منه وكانت السبب الرئيس وراء الأزمة الاقتصادية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه ملتزم بإجراء انتخابات عادلة نزيهة في وقتتها المحدد، مشددا على ضرورة التعاون لإنجاح الانتخابات.

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