كيف ستكون سياسة ادارة بايدن القادمة تجاه العراق؟

2021/02/03 | 17:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة ..

توقع موقع وار اون ذي روك الامريكي ، الاربعاء، ان يحتل العراق حيزا كبيرا من اعمال ادارة الرئيس الجديد بايدن.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” منطقة الشرق الأوسط تبقى منطقة مهمة للمصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة، ويحتل العراق مكانة إستراتيجية رئيسية في المنطقة ، حيث انه يمتد عبر خطوط الصدع المهمة ، بما في ذلك علاقة الولايات المتحدة المتوترة مع إيران ، والتي ستكون أولوية قصوى لفريق بايدن ؛ كما ان العراق يمثل استقرارا في أسواق الطاقة العالمية”.

واضاف أن ” من المحتم أن تؤدي الفوضى أو الانهيار في البلاد إلى جر جيرانها إلى الصراع ، وستشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها المحليون بالآثار المتتالية على المستويين الأمني والاقتصادي”.

وتابع أن ” إرث سياسة إدارة ترامب المتمحورة حول إيران تجاه العراق ، قوضت مصداقية الولايات المتحدة ونفوذها في بغداد، وفي الوقت الحاضر ، يكافح صانعو السياسة الأمريكيون بشكل متزايد للحصول على جلسة استماع جادة في مناقشات السياسة الامريكية تجاه العراق ، ولن تؤدي عودة العديد من الوجوه المألوفة من أيام أوباما إلى تغيير ذلك، و مع ذلك لا يزال لدى واشنطن أصدقاء على أعلى المستويات الحكومية في بغداد باعداد أقل ، وقدرتهم على تعزيز السياسات التي تتماشى مع المصالح الأمريكية أضعف”.

واشار الى أنه ” إذا أرادت الولايات المتحدة استعادة بعض نفوذها كخطوة أولى نحو تحالف مستدام ومفيد للطرفين مع العراق ، فعليها أن تصبح شريكًا ذا مصداقية مرة أخرى خارج قطاع الأمن، كما تحتاج الولايات المتحدة أيضًا إلى محاسبة حلفائها العراقيين السابقين ، والتأكد من أن أجندتهم تتماشى مع المصالح الأمريكية بدلاً من مجرد استخدام الدعم الأمريكي لتحقيق أهدافهم الضيقة”.

نوه الى أنه ” في الماضي ، ربما سعت الولايات المتحدة إلى إصلاح الأزمات السياسية والمالية من خلال التدخل المباشر.



لكن أيام السياسة الإمبريالية قد ولت، فلم تعد واشنطن في وضع يمكنها من الإملاء على القادة العراقيين، فإرث الغزو والانسحاب العسكري ، وفك الارتباط ، وأخيرًا عدم الاهتمام ، سلبت الولايات المتحدة المصداقية والنفوذ الذي كانت تتمتع به في البلاد”.



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