الحشد الشعبي يطهر 11 كم في خانقين

2021/02/03 | 17:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طهرت قوات اللواء ٢٨ في الحشد الشعبي، الاربعاء، ١١ كم في قضاء خانقين شمال محافظة ديالى.وذكر الحشد في بيان، ان “قوات الحشد الشعبي شرعت بعمليات تطهير في قرى تابعة لقضاء خانقين شمال محافظة ديالى”.واضاف انه “التطهير بدأ بقرية احمد هلال مروراً بقرية سوق كلي وقرية البلدان وقرية بني رجاب وجسر حلوان من اليمين وجسر الوند من اليسار، وماتزال العملية مستمرة”.

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