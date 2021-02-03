انسحاب قوة من الحشد في كاني ماسي

2021/02/03 | 17:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر امني يوم الاربعاء، اصابة 3 عناصر من الحشد الشعبي في قضاء خانقين، لافتا الى ان العمليات العسكرية متوقفة حاليا.

واوضح المصدر لـPUKmedia: ان القوات انسحبت في تمام الساعة الخامسة عصرا من منطقة كاني ماسي المهجورة في خانقين بعد ان بدأت عملياتها صباح اليوم.

واضاف: ان عبوة ناسفة انفجرت بقوة من الفرقة 20 للحشد مما اسفر عن اصابة 3 افراج بجروح متباينة، موضحا، ان الجرحى تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

PUKmedia خاص

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