اللجنة العليا بالإقليم تعلن بدء الدوام الدراسي لكل المراحل اعتبارا من يوم ٧ شباط

2021/02/03 | 17:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بإقليم كردستان، اليوم الأربعاء، إعادة الدوام في المدارس ابتداءً من الأحد المقبل.

وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "قررت بدء الدوام الدراسي لكل المراحل اعتبارا من يوم 7 شباط"، لافتة الى أن "الدوام لكل مرحلة دراسية ثلاثة أيام".

وأضافت، أنه "بامكان ولي امر الطالب او الطالبة تقديم طلب بالاسبوع الاول للدوام الى المدرسة برغبتهم بعدم دوام ابنهم بشرط أن يتعهدوا بالتعليم الالكتروني ويستطيع الطالب الذهاب الى المدرسة فقط ايام الامتحانات"، مبينة أنه "أعطينا صلاحيات للمديرين العامين باغلاق أي شعبة أو مدرسة تظهر عليها إصابات".

وتابعت أنها "ستراجع هذا القرار مرة اخرى يوم 23 شباط وتقييمه"، موضحة أنه "في حالة وجود ارتفاع سيتم اتخاذ قرار اغلاق تام أو جزئي للمدارس".

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