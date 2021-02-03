الدهلكي يدعو الكاظمي للتدخل شخصيا والكشف عن مصير الطيار العراقي المفقود في اليونان

2021/02/03 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء، الحكومة ووزارة النقل الى الكشف عن نتائج التحقيق والبحث في مصير الطيار العراقي المتدرب عمار ابراهيم الذي فقد في اليونان خلال ايفاد تدريبي من الخطوط الجوية العراقية ضمن بعثة الطلبة العراقيين الى اكاديمية اگناتيا.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، ان “الطيار المفقود عمار ابراهيم وهو من ابناء محافظة ديالى، فقد قبل ايام وهو يقوم بجولة تدريبية على احدى طائرات الاكاديمية، وقد تم ارسال وفد تحري من وزارة النقل وحتى اللحظة لم يتم اعلان مصير الطيار او مجريات البحث والتحقيق”، مبينا ان “الامر مثير للريبة والشك نتيجة لحالة التكتم على تفاصيل الحادث وكان من المفترض على الجهات المعنية بالامر الكشف عن تفاصيل ماجرى ويجري هناك”.

واضاف الدهلكي، انه “للاسف الشديد فان ابناء ديالى دائما ما يكون مصيرهم مابين خطف او اغتيال او فقدان، في معادلة محزنة لا نعلم من المستفيد منها”، مشددا على اننا “في مجلس النواب سنعمل على متابعة الامر مع اللجان البرلمانية المعنية بغية التواصل مع وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية لمعرفة تفاصيل الحادث والنتائج التي تم التوصل لها”.

وطالب الدهلكي القائد العام للقوات المسلحة “بالمتابعة الشخصية الى حيثيات هذا الاختفاء وبيان مصير الطيار المفقود”.

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